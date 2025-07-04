تراجع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد، تراجعاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع تشكل الضباب ونشاط حركة الرياح على مناطق مختلفة في الدولة، مع اضطراب شديد في موج البحر.

وذكر المركز في تقرير أن طقس غدا السبت غائم جزئي إلى غائم أحياناً ، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة غرباً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في عمق الخليج العربي ومتوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.



وطقس الأحد المقبل، غائم جزئي إلى غائم أحياناً ، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة غرباً نهاراً وسرعتها تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً نهاراً في عمق الخليج العربي ومتوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.



وطقس الإثنين رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية ، غائم جزئي وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها تصل إلى 35 كم/س.



وطقس الثلاثاء رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية ، غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار ، وارتفاع في درجات الحرارة.، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها.