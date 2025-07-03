بلدية دبي: 7 إجراءات مهمة لحماية الأطفال من حوادث المسابح المنزلية

دعت بلدية دبي ضرورة حماية الأطفال من حوادث الغرق في حمامات السباحة المنزلية خلال فترة الإجازة الصيفية، محددة 7 إجراءات مهمة لضمان سلامتهم وذلك في إطار حملتها المستمرة لتوفير بيئة صيفية آمنة وممتعة للعائلات والأصدقاء.

وأوضحت البلدية في فيديو توعي عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الإجراءات تشمل:

- الإشراف: مراقبة الأطفال عن كثب طوال الوقت وعدم الانشغال عنهم، وعدم السماح للأطفال بالركض أو القفز حول المسبح.

- الصيانة: إجراء صيانة دورية للفلاتر والتعقيم وتنظيف أرضية وجدران المسبح، والتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريبات في الحوض.

- إجراءات السلامة: "التأكد من ارتداء الأطفال سترات النجاة، وتوفير حواجز أمان مغلقة، وارتداء أحذية مانعة للانزلاق، والتحقق من عمق المسبح".

وتهدف بلدية دبي من خلال هذه الإرشادات الواضحة إلى تمكين الأسر من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لضمان قضاء الأطفال لأوقات ممتعة وآمنة خلال موسم الصيف، بعيداً عن أي مخاطر محتملة.

وتدعو البلدية كافة أفراد المجتمع إلى التقيد بهذه التعليمات والتعاون معها لترسيخ ثقافة السلامة، مؤكدة أن سلامة الأطفال هي مسؤولية جماعية تتطلب يقظة الجميع.