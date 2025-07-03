«بنك الإمارات للطعام» يدعم «ثلاجة الفريج» بمستودعات وسيارات توزيع مبردة

أعلن بنك الإمارات للطعام إسهامه في النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، التي أطلقتها «فرجان دبي»، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع «سقيا الإمارات»، وتهدف إلى توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وذلك للتخفيف من تأثير حرارة الصيف فيهم، وتعزيز سلامتهم.

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 23 أغسطس المقبل، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة في الشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية التي قد تصيبهم، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

ويسهم بنك الإمارات للطعام في دعم الحملة من خلال تسخير موارده اللوجستية والبشرية، حيث وفّر مستودعاته المجهزة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات المخصصة للتوزيع، إضافة إلى تخصيص سيارات توزيع مبردة، لضمان نقل آمن وسريع للمشروبات والمثلجات إلى مواقع العمال في مختلف أنحاء دبي.

ويشارك متطوعو البنك بفاعلية في الجهود الميدانية، من خلال الإسهام المباشرة في عمليات التوزيع بالتنسيق مع بقية المتطوعين، إلى جانب تركيب ثلاجات في مقار سكن العمال لتوفير المياه والمشروبات الباردة لهم.

كما يعمل البنك، بالتعاون مع شركائه من منافذ البيع بالتجزئة والمؤسسات الغذائية وشركات ومصانع الأغذية، لتأمين العصائر والمثلجات التي يتم توزيعها على العمال في مختلف أحياء وشوارع دبي.

وقالت رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف: «مبادرة ثلاجة الفريج تجسيدٌ أصيلٌ لقيم المجتمع الإماراتي النبيلة، التي تُترجَم في مبادرات مجتمعية تطوعية، وأعمال إنسانية وخيرية، تُعبر أصدق تعبير عن التكافل المجتمعي والتراحم والعطاء، وتُبرز مدى وعي أفراد المجتمع ومبادرتهم للإسهام في فعل الخير كتقديرٍ لجهود العمال وتفانيهم».

وأضافت: «هذه المبادرة تؤكد أن سكان ومقيمي دبي يرسمون نموذجاً فريداً لمجتمع يشعر أفراده بالمسؤولية المجتمعية تجاه بعضهم بعضاً، ويجتمعون دوماً على الخير».

بدورها، أكدت مديرة «فرجان دبي» علياء الشملان، أن إسهام بنك الإمارات للطعام في حملة «ثلاجة الفريج» يجسد نموذجاً فعّالاً للتعاون المجتمعي، ويشكل إضافة مهمة تعكس عمق التكامل بين مختلف الجهات في إمارة دبي، لدعم العمل الإنساني والخيري، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الحملة، وضمان وصولها إلى جميع ميادين العمل في دبي، بما يسهم في تعزيز الأثر الإنساني للمبادرة خلال أشهر الصيف.

وأوضحت الشملان أن الشراكة مع بنك الإمارات للطعام تنعكس بشكل مباشر على كفاءة التنفيذ وسرعة التوزيع، بفضل ما يوفره البنك من مستودعات مجهزة وسيارات توزيع، إلى جانب الجهود التطوعية التي يقدمها كوادره.