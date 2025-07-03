محاكم دبي تفوز بـ 3 جوائز دولية

فازت محاكم دبي بثلاث جوائز دولية ضمن فئة العدالة في حفل جوائز الإعلام الحكومي «GovMedia Awards» الذي أقيم في سنغافورة، تقديراً لمبادراتها المبتكرة في تعزيز العدالة والوعي القانوني والتفاعل المجتمعي.

وجاءت الجوائز عن ثلاث مبادرات نوعية هي: «العائلة السعيدة»، وقانون الطفل المصور (وديمة)، ومبادرة «خلك قانوني»، وذلك ضمن ورقة العمل التي قدمتها المحاكم تحت عنوان «من التقاضي إلى التمكين المجتمعي.. تجربة محاكم دبي»، التي سلطت الضوء على فلسفة «العدالة الوقائية» التي تتبناها المحاكم بهدف الحد من المنازعات عبر التثقيف المبكر ونشر الثقافة القانونية في المجتمع.

ونالت محاكم دبي جوائز «حملة العام»، و«مبادرة تعزيز العدالة الاجتماعية والاندماج المجتمعي»، و«أفضل تفاعل مع الشركاء»، ما يعكس التميز المؤسسي للمحاكم في المزج بين المهام القضائية والمسؤولية المجتمعية.

وتسلّمت الجوائز مديرة إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، علياء الماجد، خلال الحفل الذي أقيم بحضور ممثلين حكوميين من دول آسيا والشرق الأوسط. وتعكس المبادرات الفائزة التزام محاكم دبي تكامل الأدوار القضائية والاجتماعية، حيث تهدف مبادرة «العائلة السعيدة» إلى تعزيز التماسك الأسري، من خلال ورش توعوية وشراكات مجتمعية، فيما يقدّم قانون الطفل المصور «وديمة» المفاهيم القانونية للأطفال بأسلوب تفاعلي مبسط، أما مبادرة «خلك قانوني»، فتتيح استشارات قانونية رقمية ومجانية تسهم في رفع الوعي القانوني العام.