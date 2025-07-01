عبد الله الظنحاني بطل التحدي فئة أصحاب الهمم: القراءة بوابة التميز و120 كتابا صنعت إنجازاتي في المطالعة

أكد الطالب عبدالله الظنحاني، بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات فئة أصحاب الهمم، أن القراءة كانت وستبقى وسيلته الأساسية لصقل معارفه وتوسيع مداركه، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تمثل منبراً حقيقياً لإثراء العقول في الوطن العربي.

5 ساعات قراءة

وقال الظنحاني في تصريحات لـ"الإمارات اليوم": "في كل يوم، أخصص ما يقارب خمس ساعات للقراءة، فهي ليست مجرد هواية، بل منهج حياة. وخلال رحلتي في تحدي القراءة، قرأت حوالي 120 كتاباً في مختلف المجالات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في توسيع آفاقي المعرفية وتنمية قدراتي الفكرية."

رسالة للشباب

وأوضح: "كلمتي لجميع الشباب في دولة الإمارات تلخصها رسالتي لكل شاب وشابة في هذا الوطن: "اقرأوا، فبالعلم والمعرفة نرتقي، وبالكتاب نبني المستقبل ونحقق الأحلام. القراءة هي المفتاح الحقيقي لكل نجاح، وكل خطوة نحو التميز تبدأ بكتاب."

استثمار حقيقي

وأضاف: "أؤمن أن كل دقيقة تُقضى مع الكتاب، هي استثمار حقيقي في الذات، وطريق أكيد نحو مستقبل أكثر إشراقاً."

مبادرات رائدة

واختتم: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على تحدي القراءة العربي، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ما يقدمونه من مبادرات رائدة تُسهم في توعية الناس، وتزرع في نفوسهم حبّ المعرفة، وترسّخ فيهم قيم النجاح والتميز، بما يعزز مستقبلنا كأفراد ومجتمعات.".