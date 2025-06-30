محمد بن راشد لأوائل الثانوية العامة: مستقبل مشرق ينتظركم

هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2024-2025، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية القادمة.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة.. موزة ومهند ومهرة وعبدالله وحبيبة وروضة وعبدالله وحميد.. يستحقون أن نذكر أسماءهم.. لأننا نفخر بهم.. ونبارك لأهلهم.. ونبارك ونفخر بجميع خريجي الثانوية العامة في دولة الإمارات.. ونبارك لأسرهم ولآبائهم وأمهاتهم.. ونقول لهم.. مستقبل مشرق بإذن الله ينتظركم.. في دولة مجيدة.. تحب أبناءها.. وتسعد بهم.. دولة يهندس مستقبلها محمد بن زايد آل نهيان لتكون أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال القادمة».

وأضاف سموّه: «شكرُنا لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم.. ونخص الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد في مجلس التعليم.. وجميع المعلمين والإداريين والتربويين.. وتمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة».

وأعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن قائمة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الدولة، ففي التعليم الحكومي، جاءت الطالبة موزة سيف عبدالله محمد المحرزي ضمن مسار النخبة من مدرسة الظهرة في إمارة دبي، والطالب مهند هاني نبوي محمد ضمن المسار المتقدم من مدرسة الفلاح - بنين من إمارة أبوظبي، والطالبة مهرة عبدالله محمد الحمر آل علي (المسار العام) من مدرسة الظيت - الحلقة الثالثة بنات في رأس الخيمة ضمن المركز الأول.

وفي التعليم الخاص، جاء كلّ من الطالب عبدالله سامر عمر حمادة ضمن المسار المتقدم من مدرسة المنهل الدولية الخاصة في إمارة أبوظبي، والطالبة حبيبه ياسر قديح ضمن المسار العام من مدرسة الشروق الخاصة في إمارة دبي ضمن المركز الأول.

وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، جاء كلّ من الطالبة روضة يعقوب سالم أحمد المنصوري ضمن مسار العلوم المتقدمة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية - العين، والطالب عبدالله سالم علي ارحمه الشامسي ضمن المسار المتقدم من مدارس التكنولوجيا التطبيقية - عجمان، والطالب حميد عادل محمد عبدالله عبيد ضمن المسار العام من مدارس التكنولوجيا التطبيقية - الشارقة ضمن المركز الأول.

وأعرب سموّه بهذه المناسبة عن تقديره وشكره للعاملين كافة في الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات، الذين يصنعون من مدارسهم مستقبل طلبتهم، ويقودون بجهودهم مسيرة تربوية تراهن عليها دولة الإمارات لتعزيز مكتسباتها في أجيالها القادمة، روّاد نهضتها وتقدمها في المستقبل.

محمد بن راشد:

• نفخر بجميع خريجي الثانوية العامة في دولة مجيدة.. تحب أبناءها.. وتسعد بهم.. دولة يهندس مستقبلها محمد بن زايد.

• نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة.. موزة ومهند ومهرة وعبدالله وحبيبة وروضة وعبدالله وحميد.

• شكرنا لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم.. ونخص الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد.

• شكرُنا لجميع المعلمين والإداريين والتربويين.. وتمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة.