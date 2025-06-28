وفد طاجيكستاني يشيد بنموذج شرطة دبي في تعزيز الابتكار

أعرب وفد من المكتب المركزي الوطني للإنتربول في جمهورية طاجيكستان عن تقديره العميق للنموذج المتطور الذي تمثله الأجهزة الشرطية في الدولة، ولاسيما مبادرات شرطة دبي التي تعزز من مفاهيم الابتكار والشراكة الدولية في المجال الأمني، في تأكيد جديد على المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال العمل الأمني والشرطي على الساحة الدولية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوفد الطاجيكستاني في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، بمشاركة نخبة من الضباط من 39 دولة، ليشكل منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات الأمنية وبناء جسور التعاون بين القيادات الشرطية حول العالم.

وأكد صاحب الخبرة في التنسيق الدولي ومهام الأمم المتحدة المقدم ميرهَرور صوليف على تميز الدبلوم قائلاً: «قدرة شرطة دبي على جمع مشاركين من 39 دولة، وتنفيذ برنامج شرطي متخصص بهذه الحرفية والسلاسة وبهذا المستوى إنجاز بحد ذاته، خصوصاً مع اهتمام المنظمين بالتفاصيل اللوجستية والإقامة والدعم اليومي، والذي كان احترافياً ويعكس التزام دبي بالتميز».

كما أبدى إعجابه باستخدام شرطة دبي المبتكر للتقنيات المتقدمة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطائرات بدون طيار في تحسين وتطوير العمليات الشرطية، وعبّر عن اهتمام خاص بنظام «الدرونز بوكس» الذي اعتبره قابلاً للتطبيق في طاجيكستان نظراً لطبيعتها الجغرافية. وأضاف: «هذا النموذج يعزز مؤشرات سرعة الاستجابة للعمليات، ويُعيد توزيع الموارد بصورة أكثر فاعلية، لذلك أعتقد أنه من المهم دراسة إمكانية تطبيقه بجدية كبيرة».

وتطرق صوليف أيضاً إلى أهمية بناء العلاقات الدولية قائلاً: «لقد أتيحت لنا فرصة ثمينة لتكوين صداقات حقيقية وروابط مهنية دائمة. وبحلول نهاية البرنامج، أصبحنا عائلة واحدة تجمعنا المهمة المشتركة والاحترام المتبادل».

وأكد المقدم سعيدوف قاصم عبدالقاصموفيتش، القيمة المعرفية والعلمية التي حصدوها من الدبلوم، لاسيما عبر برامجه الميدانية التطبيقية والتدريب على سيناريوهات واقعية، إضافة إلى التركيز على مفهوم ومهارات القيادة، والمرونة الذهنية، واللياقة البدنية.

وأضاف: «تُعد مبادرات شرطة دبي التي تعزز الروح الإيجابية نموذجاً يحتذى في كيفية تطوير العمل الشرطي ليكون عنصراً فاعلاً في تنمية المجتمعات ونشر الانسجام بين أفرادها».

وقال: «مكنتنا الرؤية المستقبلية لقيادتنا في طاجيكستان من الانخراط في مثل هذه المبادرات العالمية والعودة بأفكار يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في عملنا».