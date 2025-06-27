أحمد بن محمد: نستحضر قِيَم أعظم رحلة بتاريخ البشرية

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن ذكرى الهجرة النبوية مناسبة نستحضر مع إشراقتها كل عام قِيَماً بنيت عليها أعظم رحلة في تاريخ البشرية.

وقال سموّه في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «مع إشراقة عام هجري جديد، نستحضر القيم التي بنيت عليها أعظم رحلة في تاريخِ البشرية.. هاجر نبينا الأكرم، حاملاً معه الرسالة السماوية الأسمى، التي حملت الخير للبشرية.. وفي هذه المناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا العزيز، وقيادتنا الرشيدة، وشعبنا الغالي، وأن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بكل الخير والبركات».