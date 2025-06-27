مكتوم بن محمد: الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ، داعياً الله العلي القدير أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وقال سموّه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «عام هجري جديد نستذكر فيه أعظم رحلة في التاريخ، ونستلهم منه قيم الإيمان والصبر والعزائم».

وأضاف سموّه: «في ذكرى الهجرة النبوية، نسأل الله أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».