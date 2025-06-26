ملتقى في الشارقة يوصي بتعزيز منظومة الحماية الرقمية للأطفال

أوصى ملتقى «كفى عنفاً»، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تحت شعار «معاً نحمي طفولتهم في الفضاء الرقمي»، بإشراك الأطفال والشباب في تصميم حلول الحماية الرقمية، والاستفادة من خبراتهم، إلى جانب تطوير كفاءات المواطنين في مجالات التثقيف الرقمي والاجتماعي، وإطلاق حملات إعلامية مستدامة لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

ودعا الملتقى في ختام أعماله أمس إلى تعزيز منظومة الحماية الرقمية للأطفال، وتطوير بيئة رقمية آمنة تعزز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى النشء.

وأوصى بضرورة تدريب أولياء الأمور على استخدام التقنيات الحديثة ومتابعة الحسابات الرقمية لأبنائهم، وتوسيع تجربة «سفراء الحياة الرقمية» لتشمل جميع المدارس، إضافة إلى تعزيز خدمات الطب النفسي الرقمي لتقديم الدعم النفسي للطلبة والمعلمين.

ودعا الملتقى إلى تنظيم فعاليات توعية مثل «الأسبوع الرقمي» وتوفير خط ساخن موحد على مستوى الدولة للإبلاغ عن الإساءة الرقمية، فضلاً عن توقيع اتفاقات مجتمعية وتقنية مع الشركات العالمية الداعمة لحماية الأطفال.

وحث الملتقى على ضرورة استخدام برامج الرقابة الأبوية، وتحديد المحتوى والأوقات المناسبة لاستخدام التقنيات.