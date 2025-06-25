رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي مع مستشار جمهورية النمسا، كريستيان شتوكر، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها.

وتطرق الاتصال إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وأعربا عن تمنياتهما أن يكون خطوة تجاه استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والعودة إلى مسار الحوار والحلول الدبلوماسية التي تعد السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.