قرقاش: في كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة.. لا غنى عن وحدة الصف

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، إن الخليج العربي مرّ بالعديد من الأزمات، وأن وحدة الصف هي الحقيقة الراسخة في كل اختبار.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مرّ الخليج العربي بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا. بهذا التضامن نواجه التحديات ونصون مكانتنا".

وتابع قائلا: "لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية".