حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأبناء و ذوي الفقيد، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.