قرقاش: في ظل الأزمة الراهنة التي تحيط بنا، تبقى الإمارات واحة أمن واستقرار

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ظل الأزمة الراهنة، تبقى الإمارات واحة أمن واستقرار، بفضل قيادة حكيمة ترسّخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في ظل الأزمة الراهنة التي تحيط بنا، تبقى الإمارات واحة أمن واستقرار، بفضل قيادة حكيمة ترسّخ قيم العدالة والتسامح والتعايش. سنعبر هذه المرحلة بما تحمله من اضطرابات إقليمية بمزيد من العزيمة والتماسك والوحدة، في وطن يضع الإنسان وكرامته في صميم أولوياته."