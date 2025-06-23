زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة مترو برج خليفة/ دبي مول بنسبة 65%

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية، توسعة محطة مترو برج خليفة/ دبي مول، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد مستخدمي المحطة، وتحديداً في احتفالات رأس السنة الميلادية، وفي فترة الأعياد والمناسبات والإجازات الوطنية، حيت ستزيد مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، وسترتفع الطاقة الاستيعابية من 7250 راكباً في الساعة إلى 12 ألفاً و320 راكباً في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 65%، وستصل الطاقة الاستيعابية اليومية للمحطة، بعد اكتمال أعمال التوسعة، إلى 220 ألف راكب يومياً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير: «شهدت محطة برج خليفة/ دبي مول نمواً في أعداد مستخدميها، منذ افتتاحها مطلع عام 2010، حيث ارتفع عدد الركاب من ستة ملايين و130 ألف راكب عام 2013، إلى سبعة ملايين و254 ألف راكب عام 2016، وواصل العدد ارتفاعه ليصل إلى سبعة ملايين و885 ألف راكب عام 2019، بمعدل 43 ألف راكب يومياً صعوداً ونزولاً، ثم ارتفع ليصل إلى ثمانية ملايين و827 ألف راكب عام 2022، وتجاوز عدد ركاب المحطة 10 ملايين و202 ألف راكب عام 2023، بمعدل 56 ألف راكب يومياً، وبلغ عدد مستخدمي المحطة عام 2024 أكثر من 10 ملايين و577 ألف راكب، بمعدل يومي نحو 58 ألف راكب صعوداً ونزولاً».

وأوضح الطاير أن المشروع يشمل إلى جانب زيادة مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، تحسين المداخل وجسور المشاة، لتسهيل وصول الركاب للمحطة، وتوسعة منطقة الالتقاء والأرصفة، وإنشاء سلالم ومصاعد إضافية، وفصل بوابات الدخول عن بوابات الخروج، وزيادة عدد بوابات التعرفة، إلى جانب توسعة المساحات الاستثمارية لتعزيز الإيرادات، كما يشمل المشروع تنفيذ الأعمال المتعلقة بعناصر التكامل، مع وسائل المواصلات العامة، ووسائل التنقل الأخرى، وأعمال الزراعة التجميلية.