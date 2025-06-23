«المؤتمر العربي للتخدير 2025» يختتم أعماله في دبي

اختتمت في دبي، أمس، أعمال المؤتمر العربي للتخدير 2025، بمشاركة أكثر من 500 متخصص من 15 دولة.

ويعد المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، واحداً من أبرز المؤتمرات العلمية الإقليمية في مجالات التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتعاون متعدد التخصصات، وتوحيد معايير الرعاية الطبية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر الأبحاث والتقنيات الحديثة في هذا المجال الطبي الحيوي.

وتضمن برنامج المؤتمر 23 جلسة علمية، و26 ملصقاً بحثياً، وورشتي عمل متخصصتين بإشراف 52 خبيراً دولياً، فيما ناقش الحدث عدداً من الموضوعات الطبية، شملت التخدير الموضعي، والعناية المركّزة، وإدارة الألم، وتخدير زراعة الأعضاء، مع التركيز على التقنيات الحديثة.

وضم معرضٌ أقيم بالتزامن مع المؤتمر، أكثر من 24 شركة عارضة، من أبرزها شركة «الخليج للأدوية»، التي تستضيف أكبر جناح عرضت من خلاله أحدث حلول التكنولوجيا الطبية.