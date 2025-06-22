منصور بن محمد: تعلمت من والدي أن الأب الحقيقي يقود بالأفعال قبل الأقوال

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أنه تعلم من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأب الحقيقي هو من يغرس القيم قبل الكلمات، ويقود بالأفعال قبل الأقوال.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم الأب: «في يوم الأب، نستحضر عظمة الدور الذي يؤديه الأب في بناء الإنسان وصناعة الأوطان».

وأضاف سموه: «فالأب ليس مجرد رب أسرة، بل هو المعلم الأول، والقدوة الملهمة».

وتابع سموه: «تعلمت من والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الأب الحقيقي هو من يغرس القيم قبل الكلمات، ويقود بالأفعال قبل الأقوال. كل عام وآباء الإمارات والعالم بخير».