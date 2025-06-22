حمدان بن محمد: تعلمت من والدي أن المسؤولية تعني القدرة على العطاء

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه تعلم من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولية لا تعني المنصب، بل تعني القدرة على العطاء.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم الأب: «تعلمت من والدي أن العطاء قيمة تزدهر بها الحياة، وأن المسؤولية لا تعني المنصب، بل تعني القدرة على العطاء».

وأضاف سموه: «من حكمته نستمد قوتنا، ومن كلماته نستلهم عزيمتنا، وبرؤيته نمضي بثقة وطمأنينة نحو غد أجمل، بإذن الله».