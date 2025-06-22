أحمد بن محمد: الأب أصدق حكاية تُروى على امتداد العمر

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أنه تربى في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الأب هو أصدق حكاية تُروى على امتداد العمر.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم الأب: «في مدرسة الشيخ محمد بن راشد تربينا على أن الأبوة رسالة ومسؤولية، وأن بناء الإنسان أهم من بناء العمران».

وأضاف سموه: «ويبقى الأب هو السند والقدوة.. وأصدق حكاية تُروى على امتداد العمر».