أحمد بن محمد: تربّينا في مدرسة محمد بن راشد على أن الأبوّة مسؤولية وبناء الإنسان هو الأولوية

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن القيم التي غُرست في نفوس أبناء الإمارات في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع الأبوّة في مكانة رفيعة بوصفها رسالة ومسؤولية عظيمة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس: "في مدرسة الشيخ محمد بن راشد تربينا على أن الأبوّة رسالة ومسؤولية.. وأن بناء الإنسان أهم من بناء العمران... ويبقى الأب هو السند والقدوة… وأصدق حكاية تُروى على امتداد العمر."