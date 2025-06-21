محمد بن راشد يستذكر راشد بن سعيد في فصل من كتابه الجديد "علمتني الحياة": "رحم الله أبي"

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقتطفات من الفصل التاسع من كتاب سموه الجديد "علمتني الحياة"، الذي من المقرر صدوره خلال الأشهر المقبلة.

وجاء الفصل بعنوان "رحم الله أبي"، حيث خصّصه سموه لاستذكار مآثر والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مشيراً إلى التأثير العميق الذي تركه في شخصيته ونهجه القيادي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "كلما تفكرت في حنكة أبي وحكمته... أدركت كم تعلمت منه وكيف تأثرت بشخصيّته."

وتحدّث سموه عن القيم التي غرسها فيه والده، مثل بساطة العيش، ضبط النفس، الوقار، الإصغاء، التسامح، وحب العدل والصدق، مؤكداً أن هذه المبادئ شكّلت أساساً لرؤيته في القيادة والحياة.

كما أشار إلى أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كان قليل الغضب، رصيناً، ثابتاً، لا يُخدع بالمظاهر أو المجاملات، وكان محباً للعلم والعلماء، حريصاً على محاورة أهل الرأي، وصاحب رؤية بعيدة وقرارات مدروسة.

ويستعرض الفصل تفاصيل إنسانية من حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، منها حبه للتجّار، احترامه لأهل السوق، قربه من أصدقائه دون خلط العلاقات الشخصية بالمناصب، إضافة إلى زهده، وتواضعه، واهتمامه بالناس من مختلف شرائح المجتمع.

واختتم سموه الفصل بالدعاء لوالده: "رحم الله أبي."