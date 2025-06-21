رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا.. سلمها عبدالله بن زايد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى رئيس وزراء كندا، مارك كارني، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلّم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى لقائه رئيس وزراء كندا، مارك كارني، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز ازدهار ورخاء شعبي البلدين.

كما ناقش سموه ورئيس الوزراء الكندي، مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، من بينها الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة متنامية تقوم على أسس من التعاون المثمر والبناء، بما يواكب تطلعات البلدين المستقبلية ويدعم جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة.

كما بحث الجانبان مجمل التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق سموه إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لصون السلم والأمن الدوليين.

من جانب آخر، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، فرانسوا فيليب شامبين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى العاصمة أوتاوا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وأولوياتهما التنموية.

كما استعرض سموه وفرانسوا فيليب شامبين، سبل تطوير وتنمية مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، لاسيما الاقتصادية والمالية، إلى جانب دعم آليات التعاون في مجال الاستثمار بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات بين دولة الإمارات وكندا، والحرص على توسيع آفاق التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة وزيرة خارجية كندا، أنيتا أناند.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة.

كما استعرض سموه وأنيتا أناند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التكنولوجيا والطاقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وكندا، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه العلاقة المتميزة التي تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور، بما يخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً.

وتطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا تداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاءات وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومبعوث سمو وزير الخارجية، سلطان بن سعيد المنصوري، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى كندا، عبدالرحمن علي النيادي.

عبدالله بن زايد:

• الإمارات وكندا ترتبطان بعلاقات صداقة راسخة وشراكة متنامية تقوم على أسس من التعاون المثمر والبناء.