«الداخلية» تعلن القبض على الهارب الدولي فيتالي بيرلوغ

أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إلقاء القبض على فيتالي بيرلوغ، وهو مواطن مولدوفي مطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود.

وجرى إلقاء القبض على بيرلوغ، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء سارية من «الإنتربول»، بناءً على طلب من السلطات الفرنسية، في 15 يونيو الجاري.

وكان بيرلوغ يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات «الإنتربول» سابقاً، وصدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.

ويأتي هذا في إطار عمليات تنسيق مستمرة مع الشركاء الدوليين من وكالات إنفاذ قانون ومنظمات دولية وإقليمية لما فيه أمن وسلامة المجتمعات الدولية.

في المقابل، أقر المسؤولون الفرنسيون باحترافية وعزيمة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مثل هذا العمل المنسق يؤكد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.

• «بيرلوغ» كان يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات «الإنتربول» سابقاً، وصدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.