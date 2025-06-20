مروّجون يستهدفون الشباب بأوراق مشبعة بالمخدرات

أكد مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، العميد سعيد عبدالله السويدي، أن الأسرة هي خط الدفاع الأول في جهود مكافحة المخدرات، وحماية الأبناء من براثن الوقوع في الإدمان، محذراً من المواد المخدرة التي يتم ترويجها عبر أساليب مستحدثة، ومنها الأوراق المشبعة بالمخدرات.

جاء ذلك في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، على هامش انطلاق ملتقى فعاليات «ملتقى الوقاية من المخدرات»، تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، الذي انطلق، أمس، في أبوظبي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، وتنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ونبّه السويدي من الأساليب المستحدثة في ترويج المخدرات، ومن ذلك ما يتم ترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي، من عصابات خارج الدولة، إذ يحاول مروجو المخدرات ابتكار أساليب جديدة لترويج سمومهم بطريقة لا تثير الشبهات، من بينها الورق المشبع بالمخدرات، وهي عبارة عن ورق طباعة بحجم «إيه فور» مشبع بمواد مخدرة مصنعة، ليقوم المتعاطي بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة وتدخينها.

وشدد على أن وزارة الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات تقف بالمرصاد لعصابات الترويج وضبط المجرمين الذين يستهدفون أبناء الوطن عبر ترويج هذه السموم.

وكانت أجهزة مكافحة المخدرات أعلنت، في أوقات سابقة، ضبط طرود من الخارج تحوي ورقاً مشبعاً بمادة مخدرة، قبل ترويجها داخل الدولة، وتم ضبط المتهمين المرتبطين بالشبكات الخارجية.

وأكد السويدي أهمية ملتقى «الوقاية من المخدرات» تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن»، الذي تشارك فيه جهات معنية بموضوع مكافحة المخدرات، وهو يستهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، وتوصيل الرسالة إلى أكبر عدد من شرائح الجمهور، خصوصاً الأسر والشباب.

ويأتي الملتقى في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، والتي ترتكز على الوقاية والتوعية كخط دفاع أول، عبر إشراك فئات المجتمع كافة في الجهود الوقائية، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في حماية النشء وتعزيز القيم الإيجابية، كما يشكل منصة تثقيفية تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، وخلق وعي مجتمعي داعم لمسارات العلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي.