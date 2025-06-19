رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان أهمية تبني الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات بالمنطقة

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، خصوصاً المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعزز تسريع التنمية والازدهار في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بقصر الوطن في أبوظبي، ألكسندر فوتشيتش، الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحّب سموّه بالرئيس الصربي، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع مسار تطوير العلاقات الثنائية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبني الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والأزمات، بجانب العمل من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما الحرص المشترك على مواصلة العمل على تطوير آفاق العلاقات الإماراتية - الصربية، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تخدم أولويات التنمية وتلبي تطلعات البلدين، في إطار سعيهما إلى تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو 2025، في زيادة حجم التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين.

حضر اللقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى صربيا، أحمد المنهالي، ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد العبار، بجانب الوفد المرافق للرئيس الصربي.

وكان الرئيس الصربي قد وصل، الليلة قبل الماضية، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل.

• محمد بن زايد وألكسندر فوتشيتش أكدا أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

• الجانبان أكدا الحرص المشترك على تطوير آفاق العلاقات الإماراتية - الصربية، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تخدم أولويات التنمية.