حكومتا الإمارات وباكستان تطلقان شراكة استراتيجية في تحديث العمل الحكومي

أكد رئيس وزراء جمهورية باكستان، محمد شهباز شريف، حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، والاستفادة من تجربة الدولة في العمل الحكومي، حيث وضعت الإمارات حكومتها بين الحكومات المتقدمة عالمياً بنظامها الإداري الحديث والمتطور.

وقال شهباز شريف خلال لقاء وفد حكومة دولة الإمارات، الذي ضم مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان، حمد عبيد الزعابي، إن باكستان اتخذت خطوات، مثل الرقمنة والاقتصاد اللاورقي، لتحسين هيكلها الإداري، وتطبيق نظام جمركي بدون هوية، مؤكداً أن باكستان ترغب في الاستفادة من تجارب دولة الإمارات لتحقيق حوكمة رشيدة، وبناء منظومة فاعلة لتحسين عملية صنع القرار القائم على البيانات.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى اجتماعه مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، مؤكداً أن الاجتماع كان مثمراً للغاية، مشيداً بالدعم المتواصل والمبادرات التنموية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات إلى باكستان.

وشهد محمد شهباز شريف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين حكومتَي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، وقّعها عبدالله ناصر لوتاه، والدكتور أحسن إقبال وزير التخطيط في حكومة باكستان، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير التجارة جام كمال خان، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان حمد عبيد الزعابي.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، في تصريح بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، أن البلدين الصديقين طورا، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علاقات راسخة، مشيراً إلى مواصلة القيادة الرشيدة البناء على هذه العلاقات بما يضمن استدامة التعاون الإيجابي الهادف إلى تحقيق الخير والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.

وقال القرقاوي إن دولة الإمارات - بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - تواصل العمل لتعزيز التعاون، ودفع مسيرة الشراكة الإيجابية المثمرة مع جمهورية باكستان، وتوسيع مجالاتها، بما يعزز مسيرة العلاقات في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين.

وسيعمل البلدان من خلال الشراكة على التعاون في تحسين الأداء الحكومي عبر تبادل المعرفة والخبرات، ونماذج التطوير في المجالات ذات الصلة، فيما تغطي الشراكة مجالات، مثل الحوكمة الرشيدة، وتخطيط التنمية، وإصلاحات القطاع الحكومي، وتنمية الموارد البشرية، والتخطيط الحضري، والعلوم والتكنولوجيا.

وتعكس الشراكة التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في القطاع الحكومي، والتعاون في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير الحكومي.