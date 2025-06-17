"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تطلق "مشروع خدمة تقييم الخطيب بالذكاء الاصطناعي"

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والذكي، ضمن مشاريعها التحويلية لهذا العام 2025 خدمة "مشروع خدمة تقييم الخطيب باستخدام الذكاء الاصطناعي" التي تعنى بتوفير وعرض خطبة الجمعة للخطيب على جهاز لوحي محمول مع توفر خاصية تقييم أداء الخطيب أثناء خطبة الجمعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأشارت الهيئة إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعاتها الوطنية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية التي تحقق سياسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، وهو يستهدف دعم رؤية الإمارات واستراتيجيتها في التحول الرقمي والذكي، ورفع كفاءة الخطباء والارتقاء بمستوى أدائهم الخطابي، وضمان التزام الخطباء بنص الخطبة الموحدة، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للخطب الموحدة وأرشفتها بطريقة منظمة، ومتابعة أداء الخطباء وتقييمه بموضوعية من أجل تصميم برامج تدريبية مُخصصة تلبي احتياجاتهم، وضمان وصول رسالة الخطبة ومحتواها إلى الجمهور بأعلى مستوى من التأثير والوضوح.



وأكدت الهيئة حرصها على استغلال التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أهمية خطبة الجمعة وضرورة وصولها للمتلقي بسهولة ليعي مضمونها.