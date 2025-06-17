رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان مستجدات المنطقة

بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي، أمس، مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين، وأكد الجانبان في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل التهدئة وتسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.