خلال اتصال هاتفي.. رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين ..وفي هذا السياق أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل التهدئة وتسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.