حمدان بن محمد يحضر أفراح النعيمي والقمزي والشامسي

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد بن حميد النعيمي بقاعة «البيت متوحد» في عجمان بمناسبة زفاف نجليه، سعود إلى كريمة محمد أحمد ظاعن القمزي، وسلطان إلى كريمة سيف سالم راشد الشامسي.

وقد هنّأ سموّه العرسان وذويهم، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.