شراكة بين الإمارات والدومينيكان لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي

أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف إلى نقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي.

وقّع اتفاقية الشراكة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، ونائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومينيكان، لويس ماديرا سويد.

وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومينيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات، بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي.

وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة في تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل.

من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد حرص جمهورية الدومينيكان على تعزيز التعاون مع حكومة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي.

وتركز مجالات التعاون على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها.