قرقاش: نجدد تأكيد إدانة الإمارات للهجوم الإسرائيلي على إيران.. ونتمسك بالدبلوماسية لا الحرب

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات تجدد إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران، مجدداً التزامها بنهج الدبلوماسية، ورفض التصعيد والحروب في المنطقة.

وقال قرقاش، في تدوينة على منصة "إكس": سعدت بالمشاركة في جلستين حواريتين ضمن مؤتمر GLOBSEC في براغ، وفي هذه الأوقات الصعبة، جددت التأكيد على إدانة الإمارات للهجوم الإسرائيلي على إيران، وفي سياق نهجنا الثابت بتغليب الدبلوماسية، وتجنب الحروب، والسعي لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمنطقة أعيتها وأنهكتها الصراعات."