عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية التطورات الإقليمية الراهنة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستعرض سموه خلال هذه الاتصالات مع كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية اليوناني، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عُمان، والدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين، تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة والعالم وسبل تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

كما تناولت الاتصالات أهمية حل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل عن كثب من أجل إرساء الأمن والسلم الإقليميين.