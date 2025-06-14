نوف الزيدي تُكسب الطلبة خبرة الأجداد بـ «حكمة يدي»

صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، نوف الزيدي، حلاً مجتمعياً لتعزيز الروابط بين الأجيال، حيث تسعى من خلال مبادرتها «حكمة يدي» إلى إنشاء برنامج لتبادل المعرفة والحكمة في المدارس، يعتمد على دعوة كبار السن للحديث عن تجاربهم القيِّمة ومشاركة حكمتهم وخبراتهم مع الطلبة، وقد فازت مبادرتها بالدورة الثانية من مبادرة «وياكم» لتفكيك التحديات المجتمعية.

وأوضحت الزيدي أن فكرتها تعتمد على إنشاء سجل لكبار المواطنين، وتحديد المناسبات والمهارات والموضوعات التي يرغب كل مشارك منهم في التحدث عنها، بما يتناسب مع خبراته، وتوزيع هذه القائمة على مدارس «الفريج». وفي المقابل توفر هذه المدارس حصص الاحتياط والفراغ للاستفادة من هذا النشاط، كما تتم أيضاً إتاحة التنقل بالمواصلات المدرسية لهم لتسهيل العملية وتوفير المال والوقت، إضافة إلى مرافقة كبار السن للطلبة في رحلاتهم المدرسية، لزيادة الاندماج والتواصل بين الطلبة وأجدادهم.

وقالت: «المبادرة ستسهم في تعزيز التواصل بين الأجيال، ونقل خبرات كبار المواطنين للأجيال الناشئة، وتعريف الأطفال بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، بما يتيح لهم التعرّف بشكل أكبر إلى الأجواء التي عاصرها أجدادهم، وطرح الأسئلة عليهم للتعرّف إلى مختلف التفاصيل التي غابت في عصر التطور الحضاري الذي نعيشه، كما سيكون لها أثر كبير في تنشئة جيل واعٍ يتطلع للمستقبل بشغف، ويمسك بقيم وتقاليد الأجداد. وفي المقابل سيسعد الجيل الكبير بوجود أطفال حولهم، يستمعون لأحاديثهم ويشاركونهم الاهتمامات في رحلاتهم.