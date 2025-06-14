شرطة دبي تضبط 15 ألف «سكوتر» خلال 5 أشهر

أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن سلوكيات العبور العشوائي للمشاة والاستخدام غير الآمن للدراجات الكهربائية «السكوتر»، ساهما في تسجيل 13 حالة وفاة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، توزعت بين تسع حالات وفاة بسبب عبور المشاة من أماكن غير مُخصصة، وأربع حالات ناجمة عن الاستخدام الخاطئ للسكوتر، موضحاً أن معظم هذه الحوادث وقعت في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، ما يؤكد خطورة هذه الممارسات على سلامة مُستخدمي الطريق. وأشار إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حررت خلال الفترة ذاتها 28 ألفاً و27 مخالفة عبور مشاة من أماكن غير مخصصة، إضافة إلى ضبط 15 ألفاً و29 دراجة «سكوتر»، نتيجة عدم الالتزام بقوانين السير، وقيادة الدراجة في أماكن غير مخصصة، أو من قِبل أشخاص غير مؤهلين، أو دون ارتداء معدات السلامة مثل الخوذة الواقية.

وقال إن الأرقام تعكس استمرار بعض الممارسات الخطرة التي تُعرّض حياة الأفراد للخطر، سواء من خلال تجاهل استخدام المعابر المخصصة للمشاة، أو قيادة السكوتر في طرق غير مخصصة، أو من دون الالتزام بوسائل السلامة.

وأضاف أن عدداً من المخالفات شمل قيادة السكوتر من قبل أشخاص غير مؤهلين أو دون السن القانونية، ما يزيد من احتمالات الحوادث.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات تواصلان تنفيذ حملات توعية ميدانية لتعزيز الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع، خصوصاً الشباب ومرتادي المناطق التجارية، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة الأرواح.

وشدد على أن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن عدم الالتزام بالقوانين لا يقتصر أثره على الغرامات والمخالفات، بل قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، كما أظهرت الحوادث المؤسفة الأخيرة. كما ناشد أفراد المجتمع التعاون مع رجال الشرطة عبر الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخاطئة من خلال خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو التواصل عبر الرقم المجاني 901.