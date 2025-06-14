دفاع مدني دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بمنطقة المارينا

تواصل فرق الدفاع المدني في دبي جهودها في التعامل مع حريق في أحد المباني بمنطقة المارينا.

ونجحت الفرق المختصة في إخلاء سكان المبنى المكوّن من 67 طابقاً بالكامل، وتأمين سلامتهم، مع تواصل الجهود للسيطرة على الحريق.

وتواجدت فرق الإسعاف والكوادر الطبية في موقع الحريق لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي والنفسي لجميع سكان المبنى الذين تم اخلاؤهم من المبنى بسلام.