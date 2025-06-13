نظام فحص آلي للسكك الحديدية في مترو دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركتَي «كيوليس إم إتش آي» و«فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)»، نظاماً متطوراً للفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مترو دبي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس التزام الإمارة بتبني الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة البنية التحتية واستدامتها.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن النظام يسهم في تقليص الحاجة إلى الفحص اليدوي بنسبة تصل إلى 70%، موضحة أن النظام الجديد يعتمد على منصة روبوتية متقدمة مزوّدة بأجهزة استشعار ضوئي (LiDAR)، وأشعة ليزر، وكاميرات تصوير ثلاثي الأبعاد، قادرة على إجراء عمليات فحص ذاتية لمسارات السكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية بدقة عالية، ما يسهم في تعزيز سلامة الشبكة واستدامة أدائها التشغيلي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، إن إطلاق هذا النظام يمثل نقلة نوعية في عمليات الصيانة، ويعكس ريادة دبي في استخدام التقنيات الذكية لتحسين موثوقية وكفاءة منظومة مترو دبي، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية دبي لتكون مدينة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة «كيوليس إم إتش آي»، ديفيد فرانكس، أن النظام الجديد يُشكل تحولاً جذرياً في إدارة الصيانة من خلال تعزيز مستويات السلامة، وتحسين القدرة على اتخاذ القرار القائم على البيانات، ما يدعم استدامة البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارة.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)»، لويك أيول، أن إدخال هذه التكنولوجيا إلى مترو دبي يؤكد التزام الأطراف الثلاثة بتوظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تطوير أداء النقل الحضري، وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة والموثوقية.

وأشار بيان الهيئة إلى أن النظام يسهم في تحسين القدرة على تقييم حالة السكك بنسبة 40%، كما يسهم التشغيل الآلي في تقليص مدة الفحص بنسبة تصل إلى 75%، ما يقلل زمن العمل البشري من 2400 ساعة إلى نحو 700 ساعة فقط، إضافة إلى تمكين استراتيجيات صيانة استباقية تقلل التكاليف الدورية بنسبة 25%، وتوفر تحليلات بيانات فورية تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد بنسبة 40%.

وأكدت الهيئة أن النظام يعكس التزام دبي بتسريع التحول الرقمي في قطاع النقل، وتقديم حلول مبتكرة تدعم جودة الحياة، وترسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتنقل الذكي.

عبدالمحسن يونس:

• نظام الفحص نقلة نوعية في عمليات الصيانة، وتحسين موثوقية وكفاءة منظومة مترو دبي.