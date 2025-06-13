رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء الباكستاني - في بداية اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى، عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة، وعلى الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والسلام.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني، خلال اللقاء، مسارات التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مؤكدَين حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون البناء بين البلدين، وتوسيع مجالاته نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم رؤيتهما التنموية نحو تحقيق الازدهار لشعبيهما. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا في هذا السياق أهمية دعم الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار، وترسيخ السلم الإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بجهود صاحب السمو رئيس الدولة في الحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن الإقليمي والعالمي، مثمناً الدور المحوري للدبلوماسية الإماراتية في تعزيز الحوار، وإيجاد أرضيات مشتركة للحلول الدبلوماسية في معالجة النزاعات والأزمات في المنطقة والعالم، كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى باكستان، ومبادراتها التنموية النوعية في هذا الشأن.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني، الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان رئيس وزراء باكستان قد وصل، أمس، إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله بمطار البطين، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وعدد من كبار المسؤولين.

• محمد بن زايد ومحمد شهباز شريف أكدا الحرص على تعزيز مسارات التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

• الجانبان شددا على أهمية دعم الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار وترسيخ السلم الإقليمي والدولي.