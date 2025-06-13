«التنمية الأسرية» تطلق دليل «لنحمي كبارنا بحب»

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، أمس، دليل «لنحمي كبارنا بحب»، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرعاية القائمة على الاحترام لكبار المواطنين، وتسليط الضوء على الممارسات التي تضمن لهم حياة كريمة، وذلك بتوجيهات من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

جاء الإعلان عن إطلاق الدليل خلال مؤتمر صحافي نظّمته المؤسسة بمركزها في أبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن معاملة المسنين، لتأكيد الدور المحوري للأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة تعزز صحتهم النفسية والجسدية، وتُرسّخ قيم الوفاء والعطاء بين الأجيال.

وقالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، خلال المؤتمر، إن دليل «لنحمي كبارنا بحب» يُجسّد التزام المؤسسة الراسخ تجاه كبار المواطنين، ويُعدّ مرجعاً توعوياً يسلّط الضوء على السلوكيات العاطفية غير المقصودة التي قد تؤثر سلباً فيهم، وأوضحت أن الدليل يقدم بدائل إيجابية تعزز التواصل الإنساني وتسهم في بناء بيئة أكثر أماناً ودفئاً لهم.

وأشارت الرميثي إلى أن احترام هذه الفئة وتقديرها هو نهج راسخ مُستلهَم من رؤية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن فكر سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وحرصها الدائم على احتواء وتقدير من أسهموا في بناء الوطن.