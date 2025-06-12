محمد بن زايد يعزِي الهند بحادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد

قدَم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التعازي إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والشعب الهندي وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة إلى دولة ناريندرا مودي والشعب الهندي الصديق وعائلات الضحايا في حادث تحطم طائرة الركاب في أحمد أباد. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الهند في هذا الحادث الأليم".