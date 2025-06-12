"طرق دبي" تطلق نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مترو دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة "كيوليس إم إتش آي" وشركة فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT)، منظومة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإجراء الفحص الآلي، تحت اسم "نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية". وتمثِّل هذه التقنية المبتكرة خطوة متقدمة في مجال الصيانة التشغيلية لمترو دبي، بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح مدينة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المستدامة.

ويُعد نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية منصة روبوتية متقدمة مزودة بأحدث تقنيات الاستشعار، تشمل أجهزة الاستشعار الضوئي (LIDAR)، وأشعة الليزر، وكاميرات التصوير ثلاثي الأبعاد، حيث يقوم بفحص مسارات السكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية بشكل ذاتي مما يحسن من كفاءة عملية فحص السكك الحديدية لضمان استدامتها. ويعكس هذا النظام التزام مترو دبي بالارتقاء بمعايير السلامة والكفاءة والموثوقية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية الرائدة في هذا المجال.

وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، عبد المحسن كلبت، قائلاً: "تفخر دبي بريادتها في تبني الحلول الذكية في تعزيز كفاءة وموثوقية خدمة مترو دبي، ويُعد إدخال نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية خطوة جديدة متقدمة في مسيرتنا نحو الحفاظ على مكانة مترو دبي كأحد أكثر شبكات النقل العام تطوراً وأماناً على مستوى العالم."

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة كيوليس إم إتش، آيديفيد فرانكس: "يُشكّل نظام الفحص الآلي إنجازاً مهماً من شأنه أن يحدث تحوّلًا نوعياً في عمليات الصيانة من خلال تعزيز مستويات السلامة والكفاءة، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويمثِّل نقطة تحوّل في إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية في دبي."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر مينتنانس تكنولوجيز (FMT) لويك أيول: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشركة كيوليس إم إتش آي لإدخال هذا النظام المتطور إلى دبي. فكلٍ من الهيئة وكيوليس إم إتش آي تُجسّدان بالفعل رؤى مستقبلية طموحة من خلال توظيف تقنيات الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث يحقق النظام نقلة نوعية في أداء البنية التحتية للسكك الحديدية، ومستويات السلامة، واستدامة مترو دبي."

وبالنظر إلى المستقبل، فإن "نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية" لا يُعد مجرد روبوت، بل هو حل ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي يجسد ملامح مستقبل صيانة وسائل النقل. ويسهم هذا النظام في دعم أهداف مدينة دبي الذكية، وتعزيز بنية تحتية مستدامة ومرنة، ويعكس التزاماً راسخاً بتوظيف التقنيات الناشئة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والزوار على حد سواء.

ومن خلال تسريع عمليات الفحص، وتعزيز معايير السلامة، وتوفير تخطيط أكثر ذكاءً، يواصل مترو دبي رفع معايير النقل الحضري، بما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتنقل الذكي.

وتَعِدُ عملية تنفيذ النظام بعدة فوائد ملموسة وقابلة للقياس، تشمل ما يلي:

تعزيز السلامة: تقليص عمليات الفحص بالطرق التقليدية بنسبة تصل إلى 70%، وتحسين القدرة على تقييم حالة البنية التحتية بنسبة 40%.

رفع الكفاءة التشغيلية: يساهم التشغيل الآلي في تقليص مدة الفحص بنسبة تقارب 75%، مما يتيح إجراء عمليات الفحص بوتيرة أعلى دون التأثير على الخدمة، وبالتالي تحسين موثوقية النظام ككل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقليص 2,400 ساعة عمل بشرية إلى 700 ساعة فقط باستخدام النظام.

الصيانة التنبؤية: تُمكِّن تقنيات التشخيص المتقدمة التي يوفرها النظام من تطبيق استراتيجيات صيانة استباقية، ما يُسهم في إطالة عمر البنية التحتية وتقليل تكاليف الصيانة الدورية بنسبة تصل إلى 25%.

تحسين اتخاذ القرار: تتيح تحليلات البيانات الفورية اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة في الصيانة، مما يعزز كفاءة إدارة الموارد بنسبة 40%، ويقلل من التدخلات غير الضرورية.