منال بنت محمد: نبارك للإمارات تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن "تقرير الفجوة بين الجنسين"

باركت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن "تقرير الفجوة بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، بالإضافة لتقدم الدولة 5 مراتب ضمن التصنيف العام.

وقالت سموها في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها المركز الأول إقليمياً ضمن "تقرير الفجوة بين الجنسين" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، بالإضافة لتقدم الدولة 5 مراتب ضمن التصنيف العام ... بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة و"أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تستمر مسيرة الإنجازات للمرأة الإماراتية، وفخورون بحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن التقرير، مثل التعليم المدرسي والعالي، ومستوى تمثيل المرأة في البرلمان ... مبروك لشعبنا ومبروك لبنت الإمارات هذا الإنجاز العالمي".