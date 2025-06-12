رئيس الدولة يتلقى دعوة إلى المشاركة في قمة قادة مجموعة السبع "جي7"

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دعوة من مارك كارني رئيس وزراء كندا إلى المشاركة في قمة قادة مجموعة السبع "جي7 " التي تستضيفها كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري.

وتأتي دعوة دولة الإمارات تجسيداً للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها البناء في ترسيخ التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة خاصة في مجالات آمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.