حمدان بن محمد: نمضي بثبات لترسيخ اسم الإمارات بين النجوم

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء، مجموعة من ممثلي الشركات الوطنية الواعدة العاملة في قطاع الفضاء بالدولة، وذلك في إطار حرص سموّه على دعم الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في اقتصاد الفضاء.

وقال سموّه: «إن الشراكة الحقيقية والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة فضائية متطورة ومتقدمة ترتكز على الابتكار المستمر والاستثمار المستدام في التقنيات المستقبلية».

وأضاف سموّه: «إيماننا راسخ بالقدرات الاستثنائية للشركات ورواد الأعمال ودورهم المحوري في دفع عجلة التقدم في مسيرة اقتصاد الفضاء الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة ومفضلة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي».

وتابع سموّه: «قطاع الفضاء يمثل جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، ونحن في دولة الإمارات نعمل بشكل مستمر على توفير بيئة تمكينية متطورة ومتكاملة تدعم نمو وازدهار الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة واعدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الريادية على الساحة الدولية في قطاع الفضاء، ويقود القطاع الخاص المشهد الفضائي في دولة الإمارات، في تأكيد على نضج الاستثمارات الوطنية التي ترسخت على مدى ثلاثة عقود».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية، التقيت ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة، حيث ناقشنا سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي».

وأضاف سموّه: «بدعم من قيادة رشيدة، وشعب لا يعرف المستحيل، وشباب يعشقون الإنجاز، نمضي بثبات نحو تطوير قدرات فضائية متقدمة، وترسيخ اسم الإمارات بين النجوم.. فنحن صُنّاع مستقبل، وعشاق ريادة، ولن نكتفي بمواكبة التطورات في هذا القطاع، بل نُريد لبلادنا أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غدٍ أفضل للبشرية».

وشاركت في اللقاء، الذي عُقد بأبراج الإمارات في دبي، مجموعة من الشركات الإماراتية والعالمية المتخصصة في مجالات متعددة، تشمل: حلول إنترنت الأشياء المصممة محلياً، والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد، وتطوير المنظومة الفضائية التجارية، والحوسبة الطرفية لتطبيقات الروبوتات، وتوفير بيانات مراقبة أرضية دقيقة عبر الأقمار الاصطناعية الصغيرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمحاكاة التفاعلية، إلى جانب أنظمة الإطلاق الفضائي القابلة لإعادة الاستخدام.

واطلع سموّه على أبرز المشروعات الحالية للشركات، وخططها الاستراتيجية بعيدة المدى للإسهام في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رؤاها التوسعية والاستثمارية للمرحلة المقبلة، كما جرى استعراض آليات تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وسبل تطوير منظومة الفضاء الوطنية، لتواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية العالمية.

واستمع سموّه إلى شرح حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الفضاء الوطني، والمقترحات والمبادرات الهادفة إلى توسيع نطاق الأعمال والعمليات داخل الدولة وخارجها، في خطوة تعكس الدور المحوري والحيوي للقطاع الخاص في صياغة ملامح المرحلة المقبلة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة نحو بناء اقتصاد فضائي متكامل ومتقدم يحقق التنافسية العالمية.

وأكد أصحاب الشركات التزامهم التام بدعم مستهدفات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وحرصهم على توسيع نطاق أعمالهم داخل الدولة، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الوطنية للابتكار والبحث والتطوير، مشيرين إلى أن البيئة التنظيمية المرنة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، تمثّل عوامل جذب رئيسة لمواصلة الاستثمار وتطوير المشروعات الفضائية المستقبلية.

كما أشاد ممثلو الشركات بالجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور فاعل في تطوير منظومة الفضاء، من خلال برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، إضافة إلى دور السياسات الداعمة، والمحفزات الاقتصادية في توفير فرص التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، التي بدورها تعزز من تكامل الأدوار وتدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في قطاع الفضاء.

جاء ذلك بحضور وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وكلّ من مؤسس شركة «رمال»، خالد العوضي، ومؤسس شركة «أرضية الإبداع للحلول المعلوماتية»، إبراهيم العبيدلي، والرئيس التنفيذي لشركة (4EI)، ديفيد كريتشلي، والرئيس التنفيذي لشركة «مرلان سبيس»، الدكتور حمدالله محب، والرئيس التنفيذي لشركة «ألينسيس»، أليكس لابير، ومؤسس مشارك لشركة «أوريكس سبيس»، عبدالحليم جلاد، والرئيس التنفيذي لشركة أسباير «سبيس تكنولوجي»، وستان رودينكو.

حمدان بن محمد:

• نحن صُنّاع مستقبل، وعشاق ريادة، ونُريد لبلادنا أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غدٍ أفضل للبشرية.

• الشراكة الحقيقية والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، ركيزة أساسية لبناء منظومة فضائية متطورة ومتقدمة.