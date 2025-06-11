مروان بن غليطة: دبي ترسّخ منظومة غذائية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية

نظمت بلدية دبي، أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والرابطة الوطنية للصحة البيئية (NEHA)، الدورة الثالثة من منتدى دبي لسلامة الأغذية بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «سلامة الأغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات»، بحضور ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية.

واستعرض المنتدى محاور استراتيجية حول أهمية العلم كأساس لصياغة السياسات واتخاذ القرارات في مجال سلامة الغذاء، وناقش سُبل فهم وتحليل المخاطر الغذائية والجهود الحكومية والمجتمعية لضمان سلامة الأغذية من المزرعة إلى المائدة، وتطوير منظومات رقابية قائمة على الملاحظة والأدلة والابتكار بما يعزّز من فاعلية سلاسل الإمداد الغذائي.

وأكد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن بلدية دبي تعمل على ترسيخ أسس منظومة غذائية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفر أعلى مستويات جودة الحياة لسكان دبي، تقوم على الابتكار والبحث العلمي والممارسات الرائدة والشراكات الفاعلة القائمة على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن صحة ورفاهية المجتمع واستدامة الغذاء.

وقال إن المنتدى يجسد التزام البلدية الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دبي في أن تكون مدينة مستقبلية رائدة في بناء منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، والحفاظ على مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بفضل موقعها مركزاً تجارياً واقتصادياً يربط بين مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، محمد سعيد النعيمي، خلال مشاركته في المنتدى، إن دولة الإمارات تعتبر سلامة الغذاء أولوية قصوى ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تُشكل سلامة الغذاء فيها أحد الأعمدة الرئيسة، وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية وجميع الشركاء من الجهات الرقابية والأكاديمية والقطاع الخاص على تطوير منظومة رقابية متكاملة، تعتمد على التحول الرقمي وتعزيز قدرات التفتيش وتقييم المخاطر وإطلاق مبادرات نوعية مثل البوابة الذكية الاتحادية (زاد)، ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، ما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان تداول غذاء آمن للمستهلك.

وقال: «نشهد اليوم تطوراً تشريعياً ورقابياً يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطبيق أفضل الممارسات في سلامة الغذاء، ونعمل بالتعاون مع (الفاو) على تطوير مؤشرات استراتيجية لقياس أداء أنظمة الرقابة الغذائية بما يواكب أحدث الدراسات والتقنيات العالمية، وكل هذه الجهود تترجم التزامنا بحماية صحة الإنسان وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويضمن استدامة مواردنا للأجيال القادمة».

من جانبه، قال قائد البرنامج الإقليمي «المكلف» كبير الاقتصاديين - مكتب منظمة الفاو الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتور أحمد مختار، إن «الفاو» تثمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في بناء منظومات وطنية متكاملة لسلامة الغذاء ترتكز على النهج العلمي، وتستند إلى الشفافية والحوكمة بما يعزز الصحة العامة ويدعم التجارة الآمنة، مشدداً على أن الغذاء لا يُعد غذاء ما لم يكن آمناً للجميع.

وقال إن «الفاو» تقدر أن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تصيب نحو 600 مليون شخص سنوياً مع خسائر اقتصادية تتجاوز 110 مليارات دولار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وفي اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي ينظم هذا العام تحت شعار «سلامة الأغذية: العلم وأُسس اتخاذ القرارات» تؤكد «الفاو» أن العلم يُشكل الأساس الذي تبنى عليه القرارات السليمة في مجال سلامة الأغذية، من خلال تقييم المخاطر ووضع السياسات والمعايير التي تضمن حماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في الغذاء.

محمد سعيد النعيمي:

• الإمارات تعتبر سلامة الغذاء أولوية قصوى ضمن رؤيتها الاستراتيجية.