"نقل عجمان" تنقل أكثر من 439 ألف راكب خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت هيئة النقل – عجمان عن نجاح خطتها التشغيلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تم نقل 439,168 راكباً عبر مختلف وسائل النقل في الإمارة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 34% مقارنة بعيد الأضحى للعام الماضي.

وتعكس هذه الزيادة المتنامية مدى فاعلية منظومة النقل في الإمارة، وثقة الجمهور المتزايدة بالخدمات التي تقدمها الهيئة عبر شبكة نقل حديثة ومتنوعة.



وتصدرت مركبات الأجرة قائمة وسائل النقل الأكثر استخداماً خلال العيد، حيث نقلت 380,622 راكباً، بفضل انتشارها الواسع وسهولة الحصول عليها، إلى جانب توفير خدمات حجز ذكية عبر التطبيقات الإلكترونية.

كما شهدت خطوط النقل العام إقبالاً ملحوظاً، حيث يبلغ إجمالي عدد مستخدمي النقل العام 55,256 راكباً ، واستخدم 2716 راكباً لخدمة العبرة، بينما استقبلت خدمة النقل تحت الطلب 574 راكباً من خلال أنظمة الحجز الذكي.



وأوضحـت الهيئة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الاستباقية التي تمثلت في وضع خطة تشغيلية مرنة شاملة، تضمنت تعزيز الأسطول وزيادة عدد المركبات، وتكثيف المراقبة الميدانية، مما ساهم في إدارة الحركة بفعالية وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل خلال عطلة العيد.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، المهندس سامي علي الجلاف، إن هذه الأرقام تعد دليلاً واضحاً على نجاح استراتيجية هيئة النقل في تعزيز كفاءة وموثوقية خدمات النقل في الإمارة>

و أشار أن فرق العمل واصلت عملها على مدار الساعة لضمان تقديم تجربة نقل مريحة وآمنة خلال عطلة العيد .



وأكدت هيئة النقل – عجمان أن هذه الزيادة اللافتة في عدد الركاب تعكس نتائج الاستثمار المتواصل في تطوير شبكة النقل، والاعتماد على الحلول الرقمية الذكية، والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة. كما تندرج هذه الجهود ضمن رؤية عجمان 2030، الهادفة إلى تحقيق تنقل حضري مستدام، وتعزيز جودة الحياة لكافة شرائح المجتمع، من خلال بنية تحتية مرنة وآمنة وصديقة للبيئة.