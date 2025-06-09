"موارد عجمان" تنظم اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية في القطاع الخاص

تنظّم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان فعالية اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية بمشاركة 11 شركة من القطاع الخاص، حيث يتم طرح شواغر وظيفية للمواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو الجاري في فندق عجمان سراي.

ويشارك في الفعالية كل من: الغرير للاستثمار، مجموعة الطاير، مجموعة ماجد الفطيم، مصرف عجمان، الأنصاري للخدمات المالية، تعاونية الاتحاد، مستشفى أمينة، مجموعة دلسكو، كيوليس إم إتش آي، نكست كير، جلف ماركت قروب (جي ام جي) حيث تطرح هذه الجهات الشواغر في مجالات متنوعة تستهدف مختلف المؤهلات والتخصصات منها القطاع الهندسي و المالي، والتمريض ، و الموار البشرية و والوظائف الإدارية.

وفي إطار تمكين الشباب وتعزيز وعيهم المهني، تنظم الدائرة بالتعاون مع مجلس عجمان للشباب عددًا من الورش التفاعلية المصاحبة للفعالية، تشمل: ورشة "لينكدإن من الصفر: أنشئ حضورك المهني باحتراف" يقدمها محمود خليل، مختص في لينكدإن وناشر محتوى.، و ورشة "دور الموارد البشرية في تمكين الشباب" تقدمها مهرة المهري، خبيرة في مجال الموارد البشرية.، إلى جانب ذلك، تستعرض الفعالية قصص النجاح في القطاع الخاص تقدمها كل من مراشي العكام، مدير التواصل والتسويق لإقليم الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ABB، والدكتور حمد الشحي، مدير مناوب بالإنابة في شركة كوليس إم إتش آي والمنسق العام لمجلس نافس للشباب، ويدير الجلسة ناصر الهرموزي، عضو مجلس عجمان للشباب.

وأكدت مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالدائرة عنود النعيمي، أن المبادرة تعكس حرص الدائرة على توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع توظيف الكفاءات المواطنة، وتسريع وتيرة التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال توفير فرص مباشرة للتوظيف، كما دعت الدائرة الباحثين عن عمل إلى الحضور والتسجيل للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة وخدمات الإرشاد المهني السريع التي تقدمها الجهات المشاركة.

وثمنت جهود ومشاركة مجالس الشباب ، وفي مقدمتها مجلس عجمان للشباب ، في دعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالتوطين، وحرصهم على المشاركة النوعية في تقديم الورش المهنية وتبادل الخبرات، و عرض قصص النجاح والتجارب الواقعية للشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لما لها من دور ملهم في تحفيز الباحثين عن عمل، وتعزيز ثقتهم بإمكاناتهم، وفتح آفاق جديدة لهم نحو بناء مسارات مهنية متميزة في مؤسسات القطاع الخاص.