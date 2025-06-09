محمد بن راشد يشهد الاحتفال بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاحتفال بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يمتد بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ويخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

واعتمد سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، التصميم الفريد للمحطة الأيقونية "إعمار العقارية"، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متر، وهي مستوحاة من فكرة بوابة العبور (Gateway)، وهي من تصميم الشركة الأمريكية الرائدة عالميا سكيدموري، أوينغس وميريل (SOM)، وهي أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، وهي التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، حيث تتميز المحطة بتصميم فريد، يتماشى مع النسيج العمراني للمنطقة، ويُظهر رؤية دبي بوابةً للمستقبل، وتبلغ مساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي المحطة عام 2040، إلى أكثر من 70 ألف راكب يومياً، وبانتهاء مشروع الخط الأزرق، سيرتفع إجمالي طول السكك الحديدية في إمارة دبي إلى 131 كم، و78 محطة، و168 قطاراً.

وقد كان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لمقر الحفل، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث اطلع سموه في مستهل الحفل، على عرض تاريخي لحلم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه"، في تنفيذ مترو يربط مناطق دبي، وتضمن صوراً لزيارات سموه لعدد من العواصم العالمية، وصوراً نادرة أثناء استخدامه لشبكة السكة الحديدية في المملكة المتحدة، حيث راودت سموه فكرة تنفيذ مشروع مماثل في دبي في ذلك الوقت.

تطور عدد الركاب والمحطات والقطارات

واستمع سموه لشرح من مطر الطاير، عن النمو في عدد مستخدمي المترو، والتصاميم وعدد محطات المترو، وعربات القطار، حيث تجاوز عدد مستخدمي مترو دبي منذ افتتاحه في 9/9/2009، حتى نهاية عام 2024، مليارين و527 مليون راكب، بمعدل 900 ألف راكب يومياً عام 2024، وشهد عدد الركاب نمواً مستمراً حيث ارتفع من 38 مليوناً و887 ألف راكب عام 2010، إلى 69 مليوناً عام 2011، بنسبة نمو 77%، وواصل ارتفاعه إلى أكثر من 109 ملايين راكب عام 2012، ثم ارتفع إلى أكثر من 200 مليون اركب عام 2017، ثم قفز إلى 260 مليون راكب عام 2023، ليصل إلى 275 مليوناً و400 ألف راكب عام 2024.

ووفقاً للدراسات، يـُتوقع أن يتجاوز عدد ركاب مترو دبي حاجز 300 مليون راكب عام 2026، ليصل إلى 320 مليون راكب عام 2031، كما استمع سموه لشرح عن النمو في عدد المحطات، حيث انطلقت خدمة المترو بعدد 10 محطات عام 2009، ليصل إلى 26 محطة في 2010، ثم ارتفع إلى 46 محطة عام 2011، وفي عام 2014، جرى تشغيل ترام دبي، ليرتفع إجمالي عدد محطات المترو والترام إلى 56 محطة، وشهد عام 2021، تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، حيث أُضيفت سبع محطات، ليصل إجمالي عدد المحطات المشغّلة إلى 64 محطة، وستضاف 14 محطة جديدة عند تشغيل الخط الأزرق، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 78 محطة.

كما استمع سموه لشرح عن النمو في أعداد القطارات، حيث ارتفع من 16 قطاراً عند افتتاح المترو عام 2009، إلى 44 قطاراً في 2010، ليصل إلى 79 قطاراً عام 2011، ثم ارتفع مع افتتاح ترام دبي في 2014 إلى 90 قطاراً، ليصل إلى 140 قطاراً عام 2021، وسيرتفع عدد القطارات مع تشغيل الخط الأزرق إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 للترام.

كما اطلع سموه على التطور في التصاميم الداخلية والخارجية لمحطات المترو، حيث استوحي التصميم الخارجي للمحطات العلوية من شكل المحارة، إضافة الى التصميم الأيقوني المميز لمحطتي إكسبو، وإعمار العقارية، ويضم التصميم الداخلي لمحطات المترو سبعة نماذج، هي: التراثي، والأرض، والهواء، والنــار، والمـاء، إضافة إلى تصميم خاص لمحطتي إكسبو، وإعمار العقارية.

مليون نسمة

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من مطر الطاير، عن الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يربط الخط الأخضر عند محطة الخور، والخط الأحمر عند محطة سنتر بوينت، ويخدم مناطق سكنية وأكاديمية ومشاريع تطويرية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، كما يخدم أحد المراكز الحضرية التي حددتها خطة دبي الحضرية، وهو مركز واحة دبي للسيلكون، الذي يعد حاضنة للابتكار والمعرفة ويسهم في تطوير قطاع الاقتصاد المعرفي، والتقني واستقطاب الموهوبين والمبتكرين.

وقال مطر الطاير في معرض شرحه: إن الخط الأزرق يمتد باتجاهين، الأول يمتد من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر، في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة راس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية نفقية، ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2)و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيلكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة للإيواء والصيانة للقطارات في منطقة الروية الثالثة.

وشاهد سموه فيلماً عن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يربط الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويخدم مناطق اقتصادية وأكاديمية وسياحية وسكنية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة، كما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، والمساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

المحطة الأيقونية

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المجسم الضخم للمحطة الأيقونية "إعمار العقارية"، واستمع لشرح من مطر الطاير، عن المحطة وهي أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متر، وهي معلم حضاري يضاف للمعالم الحضارية في إمارة دبي، وتُظهر رؤية الإمارة باعتبارها بوابةً للمستقبل، وتشكل حضوراً بصرياً ينسجم مع النسيج العمراني في المنطقة، وترتقي بمفهوم صناعة المكان، ويجعل من المحطة وجهة رئيسة لمستخدمي الخط الأزرق، كما توفر فرصاً تجارية واستثمارية متكاملة.

وتقع المحطة على مساحة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، حيث يتوقع أن يتجاوز مستخدمو المحطة عند التشغيل 70 ألف راكب، وتخدم المحطة سكان منطقة مرسى خور دبي التي يقدر عددهم بـ 40 ألف نسمة، إلى جانب زوار المنطقة.

وعند الوصول إلى مرسى خور دبي، يستقبل الزوّار مشهدا معماريا مهيبا بارتفاع 74 متراً وعرض 38 متراً، وهو ما يوفّر سمةً وميزةً مكانية غامرة تبدأ من اللحظة الأولى من الوصول للمنطقة أو النزول من المترو، حيث ينفرد التصميم الخارجي للمحطة بواجهة شاهقة تنسجم مع المعالم العمرانية في المنطقة، والمحطة تتميز ببوابة مركزية ينفذ من خلالها الضوء الطبيعي نحو مستوى الرصيف، وهو ما يضفي أجواء مشرقة في النهار، حيث تنعكس أشعة الشمس على سطح الحجر لتبرز أناقته الدائمة، بينما تتحوّل المحطة ليلاً إلى منارة مضيئة تُرشد المسافرين، بفضل استراتيجية الإضاءة التي تعزز الطابع المعماري وتُرسّخ مكانة المحطة بوابةً لمستقبل دبي المشرق.

التصميم الداخلي للمحطة

وروعي في التصميم الداخلي للمحطة، إضفاء الإحساس بالفخامة، حيث تحتضن الزائر جدران شاهقة تُحلّق بأناقة إلى أعلى، مزدانة بملمس طبيعي ودرجات ترابية دافئة تعزّز الارتباط بالأرض وتستحضر روح المكان، وتُبرز صلابة المجتمع ووحدته، في مشهد معماري يمنح كل زائر شعورًا بالترحيب والانتماء.

وتعتمد لوحة المواد على تشطيبات راقية ودائمة، تشمل حجر الجورا الجيري وألواحًا جدارية من المعدن البرونزي عند مستوى الرصيف، تُكملها أرضيات من الجرانيت تُظهر المتانة والصلابة، أما في مستويات البهو والرصيف، فتسمح الألواح الزجاجية في الأسقف بنفاذ الضوء الطبيعي، مانحةً شعورًا بالرحابة والانفتاح يُثري رحلة التنقّل داخل المحطة، ويمتزج الحَجر الطبيعي بالمعادن المصقولة في توليفة متناغمة، تجمع بين الفخامة والرقي، مانحةً المحطة طابعاً معمارياً فريداً، يجمع بين الأصالة والحداثة.

وقد جرى اختيار المواد الإنشائية للمحطة لتجمع بين العراقة والحداثة، مثل الحجر والزجاج والبرونز، بما يؤكد التزام دبي المستمر بالتطور، ويمنح تصميمها الديناميكي وحجمها المعماري حضوراً بصرياً لافتاً، كما رُوعي في اختيار المواد الاستدامة والعمر الافتراضي الطويل والقدرة على تحمّل ظروف الاستخدام والمناخ، وذلك انسجاماً مع أهداف المحطة الأيقونية في تحقيق أعلى معايير الكفاءة البيئية.

حقوق التسمية

وأُعلن خلال الحفل حصول شركة إعمار على حقوق تسمية المحطة الأيقونية "إعمار العقارية" لمدة عشرة أعوام بعد التشغيل الرسمي في 2029، وستشهد المرحلة القادمة، إعلان حقوق التسمية للمحطات الأخرى على الخط الأزرق.

وفي ختام الحفل التقطت صوره تذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق العمل المشرف على تنفيذ الخط الأزرق من الهيئة والتحالف المنفذ للمشروع والاستشاري.

المدينة الأفضل في العالم

يضم المسار الجديد 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، في مناطق الجداف، والراشدية، والمدينة العالمية (1)، ومحطة أيقونية في منطقة مرسى خور دبي، ويتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخط الجديد إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040، ويعد الخط الأزرق أول معبر لمترو دبي يمر فوق خور دبي، من خلال جسر يبلغ طوله 1300 متر.

ويحقق الخط الجديد الربط والتكامل بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والحياة فـي العالم، من خلال توفير خيارات تنقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي العالمية مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، وتعزيز مفاهيم خطة دبي الحضرية مثل مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، وتحقيق التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD.

كما يسهم المسار الجديد في توفير ربط مباشر بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، تشمل مردف والورقاء، والمدينة العالمية 1 و2، وواحة دبي للسيلكون، والمدينة الأكاديمية، ومنطقة راس الخور الصناعية، ومرسى خور دبي، ودبي فستيفال سيتي، حيث يتوقع أن يتراوح زمن الرحلة بين 10 و25 دقيقة.

عناصر الخط الأزرق

يضم الخط الأزرق لمترو دبي 14 محطة، منها ثلاث محطات انتقالية هي محطة الخور في منطقة الجداف على الخط الأخضر، ومحطة سنتر بوينت في منطقة الراشدية على الخط الأحمر، ومحطة في مدينة دبي العالمية (1) على الخط الأزرق، ومحطة أيقونية في منطقة مرسى خور دبي، ويبلغ عدد المحطات العلوية تسع محطات، وخمس محطات نفقية تحت مستوى الأرض.

كما يوفر الخط الأزرق جميع متطلبات عناصر تكامل المواصلات من مواقف للحافلات العامة ومواقف مركبات الأجرة ومواقف الدراجات الهوائية ومواقف السكوتر الكهربائي ومواقف أصحاب الهمم.

تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للخط الأزرق لمترو دبي أكثر 850 ألف راكب يومياً، وذلك بالنظر إلى حجم المحطات التي يحتوي عليها ضمن نطاق المشروع، لاسيما أن أعداد الركّاب المتوقعة تبلغ 200 ألف راكب يومياً عام 2030، وترتفع إلى 320 ألف راكب يوميا بحلول عام 2040.

خامس المشاريع الاستراتيجية

ويُعد الخط الأزرق لمترو دبي، خامس المشاريع الاستراتيجية في مجال المواصلات العامة، التي شملت الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، كما يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل خلال المرحلة القادمة.

وبتنفيذ الخط الأزرق يرتفع إجمالي أطوال السكك الحديدية في دبي، من 101 كيلومتر حالياً، إلى 131 كيلومتراً، منها 120 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومترا لترام دبي، وسيرتفع عدد محطات المترو والترام، من 64 محطة إلى 78 محطة منها 67 محطة لمترو دبي، و11 محطة لترام دبي.

وسيزيد عدد القطارات من 140 قطاراً إلى 168 قطاراً، منها 157 قطاراً للمترو و11 قطاراً للترام.

أهم ما يميز الخط الأزرق

ينفرد الخط الأزرق لمترو دبي بعدد من السمات البارزة، فإلى جانب المحطة الأيقونية "إعمار العقارية"، يضم الخط أول جسر لمترو دبي فوق خور دبي، يبلغ طوله 1300 متر، كما يضم أكبر محطة نفقيه انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً، وينفرد الخط الأزرق كذلك بوصفه أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء: (الفئة البلاتينية).

50 ألف طالب جامعي

رُوعي في تحديد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، حيث يخدم الخط الأزرق، مرسى خور دبي، وفستيفال سيتي اللتين تعدان من أهم المناطق التطويرية الواعدة، ومدينة دبي العالمية التي تضم السوق الصيني ووحدات سكنية كبيرة، يقطنها ويزورها أكثر من 200 ألف نسمة، كما يخدم مناطق سكنية مثل الراشدية والورقاء ومردف، وكذلك واحة دبي للسيلكون التي تعد أحد المراكز الحضرية في خطة دبي 2040، والمدينة الأكاديمية التي يتوقع أن يصل عدد طلابها عام 2029 إلى أكثر من 50 ألف طالب جامعي.

وسيكون تنفيذ مشروع الخط الأزرق وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في أنظمة القطارات، وروعي في تصميم المحطات الاستغلال الأمثل للمساحات، وتقليل تكلفة التنفيذ والتشغيل والصيانة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل المختلفة مثل حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة.

العائد الاقتصادي

وأكدت الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف)، بينما يـُتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها بنسبة 20%، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25% كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، وتسع مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيلكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.

العمود الفقري لنظام التنقُّل

ويأتي اعتماد الخط الأزرق لمترو دبي، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه في 9/9/2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقل في دبي، والخيار الأول لتنقل السكان والزوار، ويستحوذ على قرابة 60% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة التي تشمل إلى جانب المترو، حافلات المواصلات العامة، وترام دبي، ووسائل النقل البحري.

ونقل مترو دبي منذ تشغيله حتى نهاية عام 2024، أكثر من 2.5 مليار راكب، بمعدل 900 ألف راكب يومياً عام 2024، كما سجل مترو دبي نجاحاً كبيراً في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات التي بلغت 99.7%، وساهم مترو دبي في تعزيز القوة التنافسية لدبي في تنظيم الفعاليات الدولية، وأهمها الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي شهد تنفيذ مسار 2020 لمترو دبي، بطول 15 كيلومتراً، وبسبع محطات، كما ساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية التنموية للإمارة، وفي تعزيز الأنشطة السياحية، ورفع قيمة العقارات القريبة من محطات المترو.

مكانة عالمية

يحتفظ مترو دبي بمكانته العالمية، ويبلغ طوله حالياً 90 كيلومتراً منها قرابة 52 كيلومتراً للخط الأحمر، و23 كيلومتراً للخط الأخضر، و15 كيلومتراً لمسار 2020، ويضم 53 محطة، بواقع 29 محطة في الخط الأحمر، و18 محطة في الخط الأخضر، و7 محطات في مسار 2020 منها محطة انتقالية، وأسطوله مكون من 129 قطارًا، والمرافق والخدمات المتوفرة في محطات مترو دبي، من أفضل المرافق والخدمات العالمية.