حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم تعويضات إضافية لملاك المنازل القديمة في المدام

اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، 100 مليون درهم، مبلغاً إضافياً للتعويضات التي كان سموّه اعتمدها سابقاً لأصحاب 200 مسكن قديم في منطقة المدام، تسلّموا جديدة عوضاً عنها، وكان التعويض 250 ألف درهم عن كل مسكن، ليرتفع التعويض إلى 750 ألفاً لصاحب كل مسكن.

وأعلن ذلك المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، الإعلامي محمد خلف، عبر برنامج «الخط المباشر».