تنفيذ تحسينات مرورية في 40 موقعاً بدبي خلال الصيف

تنفذ هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة من التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً حيوياً على مستوى إمارة دبي، خلال الموسم الصيفي للعام الجاري. وتشمل الأعمال الجديدة 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسة، وتسعة مواقع للمدارس، وما يزيد على خمس مناطق تطويرية وأعمال طرق داخلية في منطقتي حي التسامح والخوانيج الثانية وند الشبا. وتؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات في حركة السير اليومية.

وستشهد المرحلة المقبلة إجراء تحسينات مرورية في عدد من المواقع الحيوية، من أبرزها: قرية جميرا الدائرية باتجاه شارع حصة، وشارع رأس الخور، وشارع الثنية، وشارع الملك سلمان. كما تشمل التحسينات شارع الميدان، وشارع السعادة، وشارع الأصايل، وتقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة.

وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الانسيابية والسلامة المرورية حول المنشآت التعليمية، تنفذ الهيئة حزمة من أعمال الطرق في تسعة مواقع حيوية في محيط المدارس، منها تنفيذ تحسينات شاملة في مجمع مدارس الورقاء الأولى، وإنشاء مدخل إضافي مخصص للحافلات لمدرسة جيمس في الورقاء الثالثة، وتوسعة المداخل والمخارج حول مدرسة الكلية الإنجليزية في منطقة الصفا الأولى على شارع الشيخ زايد، وتوفير ممر مشاة محكوم بإشارة ضوئية على شارع السيداف في البرشاء الأولى، بهدف ضمان انسيابية حركة السير، وتقليل الأحجام المرورية خلال أوقات الذروة الصباحية والظهيرة.

وتماشياً مع النمو السكاني والازدهار الاقتصادي في إمارة دبي، تركز الهيئة على تنفيذ حلول مرورية في خمس مناطق تطويرية، تشمل إنشاء مدخل مباشر لمنطقة سكن العمال في المحيصنة من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ أعمال تطوير على شارع المستقبل (بروكفيلد)، لتسهيل الوصول إلى المجمعات السكنية الجديدة، وتحسين الربط بين شارع الخيل وشارع الأصايل عبر شارع المرابع، إضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية عند تقاطع ند الحمر (بالقرب من مسجد لوتاه)، فضلاً عن إنشاء مواقف إضافية لخدمة مجمع زايد التعليمي في منطقة عود المطينة الأولى.

وسيتم الانتهاء كذلك من أعمال الطرق الداخلية بمناطق متفرقة في الإمارة، مثل حي التسامح والخوانيج الثانية، وجبل علي الصناعية 1، وند الشبا، والورقاء، وإنجاز ممرات المشاة في منطقة القوز الإبداعية لتعزيز سلامة المشاة.